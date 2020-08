Migranti, nave-quarantena in arrivo a Lampedusa. 50 profughi ‘in fuga’ dalla tensostruttura di Porto Empedeocle (Di lunedì 3 agosto 2020) La nave-quarantena è in arrivo a Lampedusa. La Gnv Azzurra potrà ospitare tra i 600-700 Migranti. Lampedusa (AGRIGENTO) – nave-quarantena in arrivo a Lampedusa. L’imbarcazione Gnv-Azzurra ha superato tutti i controlli da parte della commissione di visita a Porto Empedocle e nelle prossime ore è attesa al largo dell’isola siciliana per accogliere i primi Migranti. La nave ospiterà circa 700 profughi durante il periodo di isolamento per cercare di svuotare l’hotspot di Lampedusa, ma potrebbe non bastare visto gli sbarchi che si stanno registrando in queste ore in Sicilia. Il ... Leggi su newsmondo

fattoquotidiano : Migranti, il sindaco di Lampedusa: “In due settimane 5500 persone” e quello di Pozzallo: “La nave quarantena non ri… - carlosibilia : #Migranti: 14 arresti e due 2 partenze verso l' Italia bloccate. E' necessario massimo rigore contro la tratta di e… - Corriere : Conte: «Non tolleriamo ingressi irregolari». A Lampedusa altri sbarchi, nave per la quarantena - zazoomblog : Nuovi sbarchi a Lampedusa: 200 migranti arrivati sull’isola. In 370 attesi al Cara di Caltanissetta. Pronta prima n… - MMazzolaio : @marcopalears Trenta giorni fa questo ministro è relativo governo, tengono per dieci giorni (non tre come Salvini)… -