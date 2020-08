Meteo, previsioni settimana: dal super caldo ai super temporali (Di lunedì 3 agosto 2020) Le previsioni Meteo per i prossimi giorni. Le previsioni dove pioverà, le temperature La prima grande ondata di caldo africano che ci ha fatto boccheggiare con i termometri che sono arrivati a toccare i 40 gradi è finalmente giunta al termine. La prima settimana di agosto inizia sotto altre vesti, meno afose, ma non meno … Leggi su viagginews

Una forte ondata di calore ha interessato la nostra Penisola nell’ultima settimana con il picco del caldo registrato tra le giornate di mercoledì e sabato. Successivamente una saccatura nord atlantica ...Previsioni meteo Bari, lunedì, 3 agosto: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà ...