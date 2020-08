Liverani: «Ho le mie responsabilità. Ma abbiamo reso orgogliosa una città» – VIDEO (Di lunedì 3 agosto 2020) Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso contro il Parma Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Parma. Ecco le parole dell’allenatore rossoblu: «Quando c’è una retrocessione, degli errori ci sono. Principalmente sono io il responsabile. E’ evidente che delle responsabilità mie ci sono. Credo anche che il percorso del Lecce per arrivare in una categoria molto impegnativa è stato molto veloce. Ognuno di noi deve fare tesoro degli errori commessi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

zazoomblog : Lecce-Parma Liverani: “Nessuna recriminazione. Il mio calcio? Solo dove posso imporre le mie idee” - #Lecce-Parma… - zazoomblog : Lecce-Parma Liverani: “Nessuna recriminazione. Il mio calcio? Solo dove posso imporre le mie idee” - #Lecce-Parma… - zazoomblog : Lecce Liverani ammette: “Voglio allenare dove le mie idee sono valorizzate” - #Lecce #Liverani #ammette: #“Voglio - zazoomblog : Lecce-Parma Liverani: “Nessuna recriminazione. Il mio calcio? Solo dove posso imporre le mie idee” - #Lecce-Parma… - zazoomblog : Lecce Liverani ammette: “Voglio allenare dove le mie idee sono valorizzate” - #Lecce #Liverani #ammette: #“Voglio -