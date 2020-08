La giunta romana 5 Stelle propone un Museo del Fascismo. Scoppia la polemica (Di lunedì 3 agosto 2020) AGI - "Non permetteremo che Roma, medaglia d'oro per la Resistenza, ospiti un Museo del Fascismo: l'unica memoria che la Capitale deve continuare a coltivare per combattere la violenza e l'odio dei nostri giorni è quella degli orrori che il Fascismo ha arrecato alla nostra città attraverso la valorizzazione di tutti i luoghi che illuminano il ricordo delle pagine piu' nere della nostra storia come il Museo di Via Tasso, le Fosse Ardeatine la casa della memoria e il Museo della Shoah che deve aprire il prima possibile a Villa Torlonia". Lo dichiarano il segretario del Pd Roma Andrea Casu e il capogruppo Dem in Campidoglio Giulio Pelonzi in riferimento alla proposta della giunta capitolina 5 Stelle di creare un Museo del ... Leggi su agi

