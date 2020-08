Incendi, Sardegna nella morsa delle fiamme: Canadair in azione anche oggi (Di lunedì 3 agosto 2020) Continuano a divampare gli Incendi in Sardegna: le fiamme, alimentate dal vento di maestrale che sta soffiando sull’Isola da ieri, stanno devastando i campi attorno a Bonorva, nel Sassarese. Operativi un Canadair proveniente da Olbia e due elicotteri del Corpo forestale regionale provenienti dalle basi di Ala’ dei Sardi e di Anela. Ieri, in località S’Ena ‘e Sunigo, a Bonorva, sono intervenuti 3 Canadair ed elicotteri provenienti dalla base del Corpo forestale di Ala’ dei Sardi, Anela, Bosa, e Fenosu (Super Puma e Eli Fenosu). Le operazioni di spegnimento sono state complicate dalle forti raffiche che hanno riacceso focolai Secondo la Protezione civile, solo nel territorio di Bonorva sono andati distrutti oltre 2000 ettari. Ieri sono divampati ben 24 ... Leggi su meteoweb.eu

