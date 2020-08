Incendi, oggi 24 richieste d’intervento aereo: allerta in Sardegna, vasti roghi nel Sassarese (Di lunedì 3 agosto 2020) Prosegue senza sosta l’impegno dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile: anche oggi, gli equipaggi sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosi Incendi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre a terra e dai velivoli regionali. Secondo i dati disponibili alle ore 18.30, sono 24 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo aereo Unificato (COAU) del Dipartimento, di cui 7 dalla Sicilia, 5 dalla Calabria, 3 rispettivamente dal Lazio e dalla Puglia, 2 dall’Abruzzo e una da Umbria, Campania, Basilicata e Sardegna. L’intenso lavoro svolto dai ... Leggi su meteoweb.eu

Il sindaco di Uri Lucia Cirroni oggi ha chiesto ufficialmente alla Regione Sardegna e agli altri organi competenti, tramite una delibera di Giunta, lo stato di calamità naturale, in seguito al violent ...

Incendi boschivi, la Calabria brucia: 5 richieste di interventi

La Calabria brucia anche oggi, lunedì 3 agosto. Dai dati disponibili alle 18.30, sono 5 le richieste di soccorso aereo ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento in Calabria ...

