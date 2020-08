In Treatment salvata da HBO, sarà un reboot senza Gabriel Byrne? Anche Miracle Workers avrà un’altra occasione (Di lunedì 3 agosto 2020) Lieta novella per i fan di In Treatment che riusciranno ad avere un'altra stagione, o almeno così sembra. La serie tv che ha conquistato il mondo grazie agli adattamenti che i vari Paesi ne hanno fatto (notevole la nostra versione con Sergio Castellitto nei panni di Giovanni Mari), sembra che tornerà a vivere e questa volta i rumors hanno trovato conferma, almeno secondo quanto riporta Deadline.In Treatment e Miracle Workers avevano richiesto accesso al fondo di sviluppo della California destinato proprio all'incremento delle produzioni televisive e cinematografiche nei proprio confini e sembra proprio che le due serie abbiano ottenuto l'ok, il che rende molto probabile la produzione di nuove stagioni. L'inizio delle riprese deve ora avvenire entro 180 giorni dal sì, altrimenti l'impegno di ... Leggi su optimagazine

