Imbrattata la sede del circolo Dem di via Eustachi a Milano: 'Pd cancro d'Italia'. (Di lunedì 3 agosto 2020) La saracinesca del circolo Pd vandalizzata È stata Imbrattata la saracinesca del circolo del Partito Democratico di via Eustachi a Milano, zona viale Abruzzi,. È successo nella notte tra domenica e ... Leggi su milanotoday

Yogaolic : #Milano Imbrattata la sede del circolo Dem di via Eustachi a Milano: 'Pd cancro d'Italia'. - DanAbno84717548 : RT @Affaritaliani: 'Cancro d'Italia': imbrattata sede del Pd - magicaGrmente22 : 'Cancro d'Italia': imbrattata sede del Pd a Milano - Affaritaliani : 'Cancro d'Italia': imbrattata sede del Pd - thedailycases : Crotone, intimidazioni a danno dell’associazione ‘Libere Donne’. Imbrattata la panchina dedicata a Giuseppe Parrett… -

Ultime Notizie dalla rete : Imbrattata sede

MilanoToday.it

"Pd cancro d'Italia": questa la scritta vergata nella notte sulla saracinesca dei locali di 02Pd in viale Eustachi a Milano. Il circolo: "Non ci intimidiscono" "Pd cancro d'Italia": questa la scritta ...È stata imbrattata la saracinesca del circolo del Partito Democratico di via Eustachi a Milano (zona viale Abruzzi). È successo nella notte tra domenica e lunedì quando alcuni vandali, per il momento ...