E’ morto il cagnolino abbandonato sul balcone a Caltanissetta (Di lunedì 3 agosto 2020) Non è riuscito a superare la notte il Pincher che era stato dimenticato su un balcone per due giorni senza cibo nè acqua e con 40 gradi di calore. Lo avevamo scritto questa mattina: “facciamo gli scongiuri, ma difficilmente il pincher ce la farà”. E purtroppo si è arreso, non ha superato la notte. Che sia finita la loro storia di presunto amore, poco ci importa. Quello che fa rabbia è che la coppia di Caltanissetta ha fatto finire per sempre la vita di un cane, che fino a prova contraria è più importante di una storia d’amore. Non c’è la fatta il pincher che è stato ignorato dai suoi ‘padroni’ che lo hanno lasciato per due giorni sotto il sole cocente senza acqua nè cibo. La coppia, al termine di un litigio, aveva ... Leggi su chenews

