Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari (Di lunedì 3 agosto 2020) (Teleborsa) – poco mossa la borsa di Milano, mentre viaggiano in attivo le altre Borse di Eurolandia, sulla scia dei positivi dati del PMI manifatturiero dell’Eurozona. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. Piccolo passo verso l’alto dello spread, che raggiunge quota +156 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,04%. Tra i mercati del Vecchio Continente tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dell’1,22%, andamento più cauto per Londra, che mostra una performance pari a -0,07%, ben impostata Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,26%. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a ... Leggi su quifinanza

