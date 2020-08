Agroalimentare: 'Adotta un pistacchio', al via campagna di crowdfunding (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma, 3 ago. (Adnkronos/Labitalia) - Si chiama Fustup il progetto di crowdfunding che lanciano i due giovani fratelli della Pasticceria Bonfissuto di Canicattì (Ag), Vincenzo e Giuliano Bonfissuto. Nel cuore della Sicilia meno conosciuta, hanno trovato delle piante di pistacchio di una specie autoctona in stato di semi abbandono che vogliono riportare alla vita per creare il primo pistaccchieto della zona, a km zero rispetto al laboratorio di produzione, 800 mq in aperta campagna, immersi tra vigneti e mandorleti. Attraverso il crowfunding sulla piattaforma internazionale Kickstarter.com (al link https://www.kickstarter.com/projects/bonfissuto/fustuq-Adottaunpistacchio), partito il 1° agosto, l'obiettivo è quello di impiantare le prime 70 piante di pistacchio, ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Agroalimentare Adotta Psr agricoltura, la Regione adotta un decreto semplificazione Corriere della Calabria Emergenza Covid-19, Gallo: regione in soccorso delle aziende agricole frenate dal lockdown

Emergenza Covid-19, PSR: arriva il decreto semplificazione

Nuove disposizioni per le misure a investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. L'Assessore Gallo: "Regione in soccorso delle aziende agricole frenate dal lockdown" Sostenere e agevolare l ...

