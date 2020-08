Temptation Island, volano stracci tra Jessica Battistello e Cristina Incorvaia (Di domenica 2 agosto 2020) volano stracci su internet. Dopo aver chiamato Cristina Incorvaia, Tara Gabrieletto si è “messa da parte”, lasciando il posto a Jessica Battistello, ex protagonista della sesta edizione di Temptation Island, proprio insieme alla cugina di Clizia. Jessica Battistello ha risposto ad un post Instagram che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - marcamoly : Manila Lazzaro e Lorenzo Amoruso, coppia vera e bellissima. Non ci fossero stati loro a Temptation Island sarebbe s… - DoloresParmegg1 : RT @ricpuglisi: Un pezzo su Antonella Elia (e sull'autrice Guia Soncini) da leggere obbligatoriamente - dippolitowilma : RT @ricpuglisi: Un pezzo su Antonella Elia (e sull'autrice Guia Soncini) da leggere obbligatoriamente -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

L’ultima puntata di Temptation Island 2020 è andata in onda questo giovedì sera. Anche questo anno, tra coppie e tentatori si siano create situazioni particolari ma questo non hanno fermato alcune fre ...Una serata ricca d’impegni imperdibili quella del 30 luglio per i telespettatori TV: ad aggiudicarsi il picco di ascolti è stato Temptation Island – Un mese dopo, e a seguire La mia bella famiglia Ita ...