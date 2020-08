Segreto e lockdown, Socci smaschera Conte: ecco le prove del regime (Di domenica 2 agosto 2020) Stanno ingabbiando gli italiani un regime: è la democratura. Antonio Socci smaschera il premier Giuseppe Conte e il suo governo che proroga lo stato d'emergenza per il Covid - siamo l'unico stato d'Europa dove è ancora in vigore - e mantiene il Segreto sui verbali degli esperti in base ai quali ha imposto il lockdown al Paese. Il tutto mentre "la Sinistra politica e mediatica si contraddice di continuo", prima attaccando Orban per i pieni poteri, peraltro revocati in breve tempo, poi tacendo sulle forzature di Conte, scrive il giornalista in un articolo pubblicato oggi, domenica 2 agosto, su Libero. Hanno pure attaccato Trump per aver accennato alla possibilità di rinviare le presidenziali quando Palazzo Chigi "ha già ... Leggi su iltempo

