Higuain Juventus, un top club fa sul serio: c’è l’offerta (Di domenica 2 agosto 2020) Higuain Juventus – La Juventus sembrerebbe disposta a cedere Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino non rientrerebbe più nei piani della società e adesso parte il toto-nome sul suo prossimo club. Dalla Spagna ora si fa avanti un top club: c’è l’offerta che include anche l’inserimento di una contropartita tecnica per addolcire l’accordo. Higuain Juve: il Valencia fa sul serio Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Calciomercato.it” il Valencia avrebbe intenzione di offrire Rodrygo come pedina di scambio per arrivare a Higuain. Leggi anche: Mercato Juventus, è sfida al Liverpool per il calciatore La Juve però usa il pugno di ferro: 20 ... Leggi su juvedipendenza

