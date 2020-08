Governo nel caos. L'ok ai treni pieni dura una notte: disagi e cancellazioni (Di domenica 2 agosto 2020) Dopo le polemiche arriva lo stop alla decisione del Governo di eliminare l'obbligo di distanziamento sui treni ad altà velocità, consentendo così ai convogli di viaggiare al 100% della loro capienza. È Roberto Speranza a suonare l'alt, firmando un'ordinanza in materia. «È giusto che sui treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Non possiamo permetterci di abbassare il livello di attenzione e cautela», accogliendo di fatto le critiche arrivate da scienziati e amministratori locali. È un'idea «sbagliata», era stato il giudizio severo di Walter Ricciardi, consulente di Speranza al ministero alla Salute. «Proprio il distanziamento contribuisce alla sicurezza di questo mezzo di trasporto, che altrimenti - aveva avvertito - diventerebbe ... Leggi su iltempo

Alcuni negozi non hanno nemmeno riaperto. Tra le altre misure per le quali ci stiamo battendo, anche la richiesta al governo di una proroga per le scadenze fiscali e i pagamenti previsti nel mese di ...

Il governo chiede al Consiglio di Stato di lasciare secretati i verbali del Comitato tecnico scientifico, in base ai quali l'esecutivo ha decretato la chiusura delle prime zone rosse e, poi, a seguire ...

