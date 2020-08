Cagliari, Pavoletti di nuovo in campo: “Più felice dell’esordio in Serie A” (Di domenica 2 agosto 2020) Il Cagliari conclude il suo campionato con una sconfitta contro il Milan per 3-0, ma in casa rossoblù si può comunque essere felice, soprattutto per quanto riguarda Leonardo Pavoletti. L'attaccante ha fatto il suo ritorno in campo dopo la rottura del crociato, la seconda consecutiva, in questa stagione. Parlando ai canali ufficiali del club sardo, il centravanti ha raccontato le sue emozioni.Pavoletti: "Più felice rispetto all'esordio"caption id="attachment 1000569" align="alignnone" width="482" Pavoletti (instagram Pavoletti)/caption"Penso di essere stato più contento di quando ho esordito in Serie A", ha detto Pavoletti in merito al suo ingresso in campo nella sfida contro ... Leggi su itasportpress

MILANO. L’ultima del Milan è in linea con gli effetti speciali del dopo ripartenza: contro il Cagliari arriva un netto successo (3-0) che chiude la stagione rossonera. Dopo l’autogol di Klavan, a segn ...

