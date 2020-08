Aveva dato del “terrone di m…” a Gattuso, ma ora si scusa: “Mio comportamento inopportuno” (Di domenica 2 agosto 2020) Ieri la bufera, qualche parola di troppo e la maxi rissa. Oggi le scuse. Dietrofront dell’uomo che ha dato a Gattuso, nel concitato finale di Napoli-Lazio, del “terrone di m...”, scatenando l’ira e la rabbia del tecnico azzurro. Si tratta di Alex Maggi, fisioterapista del club biancoceleste. “Ieri sera, in occasione della gara contro il Napoli, mi sono lasciato andare ad un comportamento inopportuno e di questo me ne scuso profondamente con tutti e in particolare con il mister Rino Gattuso – ha detto – Nei miei tanti anni di professione, non mi era mai capitano di offendere nessuno. Oltre ad essere un padre di famiglia, sono una persona rispettosa e la mia storia professionale lo racconta”.L'articolo Aveva dato del “terrone di ... Leggi su calcioweb.eu

AlfredoPedulla : Complimenti e apprezzamenti da #Commisso, atteso comunicato conferma #Iachini. Anche da chi aveva dato #DeRossi in arrivo - bellxrkeshipper : @sonotroppopigra è questa la mia paura, non mi ricordo chi aveva detto che questa stagione sarebbe stata molto cari… - GianniIng : RT @MonsDiBruno: E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei Dodici, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai c… - Fil_Biafora : @TATOESPO @ManUtd @OfficialASRoma @UEFA @aleaus81 Non ci possono essere norme che vanno al di sopra dei contratti t… - 58Lucien : Mi ha ricordato @robymancio che, nel 2016, dopo aver eliminato il Napoli in #coppaitalia (a Napoli) nel dopo gara… -

Ultime Notizie dalla rete : Aveva dato Aveva dato del “terrone di m…” a Gattuso, ma ora si scusa: “Mio comportamento inop ... CalcioWeb Aurelio Picca: “È a San Giovanni il cuore di Roma che rinasce sempre”

Feroce, ma non indifferente. Criminale, ma non corrotta. Popolare, ma non misera. Profonda e antica, Roma rivendica la sua brutalità, ma non il cinismo. Dopo Pier Paolo Pasolini che, in Ragazzi di vit ...

Playoff story… non sempre vince la meglio piazzata ma non ha mai vinto la settima

Come abbiamo già detto, i playoff in serie B sono stati istituiti per la prima volta nella stagione 2004/05. L’anno precedente, unica volta in cui è stato fatto ed allo scopo di portare a 22 la serie ...

Feroce, ma non indifferente. Criminale, ma non corrotta. Popolare, ma non misera. Profonda e antica, Roma rivendica la sua brutalità, ma non il cinismo. Dopo Pier Paolo Pasolini che, in Ragazzi di vit ...Come abbiamo già detto, i playoff in serie B sono stati istituiti per la prima volta nella stagione 2004/05. L’anno precedente, unica volta in cui è stato fatto ed allo scopo di portare a 22 la serie ...