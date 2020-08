Arsenal trionfa in FA Cup, Arteta rende omaggio a… Guardiola: “Il miglior momento della mia carriera grazie a lui” (Di domenica 2 agosto 2020) Mikel Arteta si gode il suo primo successo da allenatore. L'Arsenal trionfa in FA Cup battendo il Chelsea 2-1. Incredibile vittoria dei Gunners che tornano a sollevare un trofeo dopo tanto tempo. Come riporta Goal, il manager dei londinesi ha avuto parole di grande gratitudine per Pep Guardiola, suo mentore ai tempi del Manchester City.Arteta: "Non sarei qui senza Pep"caption id="attachment 1000633" align="alignnone" width="517" Arteta (getty images)/caption"Penso che sia il giorno più importante della mia vita. Il momento migliore della mia carriera", ha detto Arteta. "E devo dire grazie a Pep Guardiola. Assolutamente. Lui è stata una ... Leggi su itasportpress

