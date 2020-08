Sondaggi, supermedia YouTrend: solo 4 punti tra Lega e Pd, torna a crescere il M5S (Di sabato 1 agosto 2020) Ultimi Sondaggi elettorali amari per la Lega di Matteo Salvini, mai così in basso da oltre due anni. Ci sono ormai solo 4 punti di distanza tra il partito dell’ex ministro dell’Interno e il Pd. Lo certifica la nuova supermedia Agi/YouTrend pubblicata ieri, 31 luglio 2020: si tratta della media di tutti i Sondaggi elettorali pubblicati nell’ultima settimana. Ma la distanza sempre più ridotta tra Dem e Lega non è l’unico dato significativo che emerge dall’analisi: vediamola nel dettaglio. (segue dopo la foto) Ultimi Sondaggi elettorali: M5S torna a crescere, tutto il Centrodestra in calo Dicevamo della Lega che continua a perdere quota ... Leggi su urbanpost

gemin_steven98 : RT @you_trend: ?? Nuova #Supermedia YouTrend per @Agenzia_Italia delle intenzioni di voto: ?? La maggioranza gode dell'effetto 'Recovery fun… - Varco001 : RT @you_trend: ?? Nuova #Supermedia YouTrend per @Agenzia_Italia delle intenzioni di voto: ?? La maggioranza gode dell'effetto 'Recovery fun… - dburani83 : RT @you_trend: ?? Nuova #Supermedia YouTrend per @Agenzia_Italia delle intenzioni di voto: ?? La maggioranza gode dell'effetto 'Recovery fun… - MoonLuchy : Quando la sinistra si esalta dello 0,... mah.... allora andiamo a votare dai. Vincerete ovunque no? Supermedia de… - ItalianPolitics : RT @you_trend: ?? Nuova #Supermedia YouTrend per @Agenzia_Italia delle intenzioni di voto: ?? La maggioranza gode dell'effetto 'Recovery fun… -