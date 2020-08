Parte il mercato della Campana, ufficializzati i primi due acquisti (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – La Campana FC è lieta di annunciare i primi colpi del mercato per la stagione che verrà, la 2020/21: Fabio Lanni e Michele della Marca. Entrambi di ruolo laterale ed entrambi provenienti dall’ASD Sanniti Five Soccer. Fabio Lanni, cosa ti ha spinto a scegliere di indossare la casacca grigionera della Campana per la prossima stagione?La motivazione principale che mi ha spinto a scegliere la Campana è stata soprattutto nel mister Cosimo Sorice, che reputo un grande allenatore, è una persona che stimo tanto nel mondo del calcio a 5 beneventano, ed è stato quello che mi ha voluto fortemente per far Parte di questa rosa. Prima di venire alla ... Leggi su anteprima24

Nicolò Zaniolo è sicuramente da considerare uno dei pezzi più pregiati del mercato per la prossima stagione. La società capitolina ha tutte le intenzioni di trattenere il golden boy giallorosso. Tutta ...

Liberato Ferrara, nel suo editoriale odierno, ha messo in evidenza la travagliata stagione del Napoli iniziata con Ancelotti e finita con Gattuso. Liberato Ferrara, giornalista, nel suo editoriale su ...

