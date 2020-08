Parcheggio per residenti: il consiglio comunale introduce la nuova regolamentazione (Di sabato 1 agosto 2020) di giuseppe bini Nell'ultimo giorno previsto dall'ordinamento delle autonomie locali per deliberare l'assestamento di bilanco, si è riunito il oconsiglio comunale di Bagni di Lucca, con la maggioranza ... Leggi su lagazzettadelserchio

Ultime Notizie dalla rete : Parcheggio per Al via i primi saldi post Covid, a Genova nel weekend parcheggi gratis Primocanale Campomarino, interviene per difendere ragazzo: un 25enne massacrato dal branco. "Ma lo rifarei"

Era intervenuto per salvare un ragazzo che veniva picchiato per strada da un gruppo di uomini, ed è stato a sua volta aggredito. Enrico Spina, 25 anni di Latiano, all’alba del 26 luglio è stato massac ...

Inchiesta Erice, annullato divieto per Massimo Toscano

Annullata dal Tribunale del riesame di Palermo la misura cautelare del divieto di dimora a Trapani ed Erice disposta dal Gip, Brignone, al consigliere comunale di Trapani, Massimo Toscano Pecorella, i ...

