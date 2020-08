Napoli-Lazio 3-1: Immobile eguaglia il record di Higuain (Di sabato 1 agosto 2020) Ciro Immobile ha scritto la storia del calcio italiano. Con il gol realizzato a Napoli ha chiuso la stagione a 36 gol , ha vinto il titolo di capocannoniere del campionato, ha eguagliato Higuain per i ... Leggi su corrieredellosport

sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliLazio ?? - tancredipalmeri : Serie A final table: 1. Juventus 83 2. Inter 82 3. Atalanta 78 4. Lazio 78 5. Roma 70 6. Milan 66 7. Napoli 62 - beinsports_FR : [?? LIVE - 20H45] ???? ?? Votre Multiplex #SerieA en direct sur beIN SPORTS 1 et : ?? beIN 2 : Juventus - Roma ?? MAX… - rep_napoli : Il Napoli batte 3-1 la Lazio, ma perde Insigne per infortunio [di PASQUALE TINA] [aggiornamento delle 22:57] - BillyWhiz : Benfica 0 - 2 Porto<<<GOAL !!! AC Milan 3 - 0 Cagliari<< FT Atalanta 0 - 2 Inter Milan<<FT Juventus 1 - 3 Roma… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Lazio

Oltre a Napoli-Lazio, alle 20.45 ci sono altri tre match per l’ultima giornata di serie A, validi per la gloria o il secondo posto. Atalanta-Inter, Juventus-Roma e Milan-Cagliari tutti big match in qu ...Ciro Immobile è andato a segno al 22' del primo tempo di Napoli-Lazio (rispondendo al vantaggio di Fabian Ruiz) eguagliando il primato di marcature in un singolo campionato, i 36 gol segnati da Gonzal ...