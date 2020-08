LIVE – F1, GP Gran Bretagna Silverstone 2020: le prove libere 3 (DIRETTA) (Di sabato 1 agosto 2020) Dopo due sessioni di libere piuttosto sorprendenti, team e piloti sono pronti a tornare sul tracciato di Silverstone per dare il via al programma di lavoro di sabato del Gran Premio di Gran Bretagna. Alle ore 12:00 di sabato 1° agosto andrà in scena la terza sessione di prove libere che chiuderà il programma delle free practice in attesa della qualifica pomeridiana. Le prove libere 3 del GP di Gran Bretagna le potrete seguire in DIRETTA su Sportface attraverso il LIVE testuale aggiornato in tempo reale. Al termine della sessione verranno pubblicati i risultati e la classifica tempi oltre ai consueti approfondimenti giornalieri. Segui il ... Leggi su sportface

Comincia la seconda giornata di lavoro in pista al Gran Premio di Gran Bretagna. Tutti nuovamente sul tracciato di Silverstone a partire dalle ore 12:00 in occasione del semaforo verde per le prove li ...

