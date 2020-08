Incidenti montagna: alpinista muore sul Sasso Lungo (Di sabato 1 agosto 2020) Incidente mortale questa mattina sul Sasso Lungo, in val Gardena. Verso le 7.30 un alpinista è precipitato durante la scalata della vetta, alta 3.181 metri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il soccorso alpino e l’elisoccorso Pelikan 1 che ha recuperato il cadavere. Si tratta del terzo morto in montagna negli ultimi tre giorni in Alto Adige. Ieri è precipitato un altoatesino di 49 anni dalla Cima San Giacomo, in Val Sarentino, mentre giovedi’ un sacerdote austriaco di 78 anni ha perso la vita nella zona di Sesto in val Pusteria.L'articolo Incidenti montagna: alpinista muore sul Sasso Lungo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

AnsaTrentinoAA : Incidenti montagna: alpinista muore sul Sasso Lungo. Terzo morto in montagna in tre giorni in Alto Adige |#ANSA - GustavoSetti7 : RT @AnsaTrentinoAA: Incidenti montagna: escursionista muore in Alto Adige. Precipitato per 150 metri sulle Alpi di Sarentino |#ANSA https:/… - AnsaTrentinoAA : Incidenti montagna: escursionista muore in Alto Adige. Precipitato per 150 metri sulle Alpi di Sarentino |#ANSA - TgrRaiFVG : Un escursionista austriaco di 88 anni percorrendo la parte iniziale del sentiero che sale verso le cime del Montasi… - AnsaTrentinoAA : Incidenti montagna: alpinista muore sulle Dolomiti di Sesto. Precipitato dalla Corda Rossa per 70 metri |#ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti montagna Incidenti montagna: escursionista muore in Alto Adige Agenzia ANSA Giorni di lutto per la montagna reggiana

Se non fossero bastati i tanti morti per coronavirus, ora sono di nuovo giorni neri, di lutti precoci per incidenti e/o malattie, quelli che sta vivendo la montagna reggiana. Dopo la 57enne Elisabetta ...

Giovane alpinista vola per 20 metri sulle tre Cime: salva per miracolo

La ragazza, che aveva riportato un possibile grave politrauma, è stata trasportata all’ospedale di Belluno dove, dopo gli esami del caso, è stata ricoverata in Pneumologia AURONZO. Giornata movimentat ...

Se non fossero bastati i tanti morti per coronavirus, ora sono di nuovo giorni neri, di lutti precoci per incidenti e/o malattie, quelli che sta vivendo la montagna reggiana. Dopo la 57enne Elisabetta ...La ragazza, che aveva riportato un possibile grave politrauma, è stata trasportata all’ospedale di Belluno dove, dopo gli esami del caso, è stata ricoverata in Pneumologia AURONZO. Giornata movimentat ...