Gravina insiste, via Serie A 12/9 pista poco percorribile (Di sabato 1 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 01 AGO - E' praticamente impossibile che il campionato di Serie A 2020-'21 possa partire nel week end del 12-13 settembre. A ribadire questa tesi, intervendo nel corso di 'Dribbling' su ... Leggi su corrieredellosport

gianmilan76 : RT @RaiSport: ?? #Gravina insiste: 'La #SerieA il #12settembre pista poco percorribile' '#Playoff? Bisogna avere la capacità di proporre in… - RaiSport : ?? #Gravina insiste: 'La #SerieA il #12settembre pista poco percorribile' '#Playoff? Bisogna avere la capacità di p… - SSportNetwork : 'SuperSportNews!' #SerieA #Gravina insiste con i #playoff; #SerieB Febbre a 90; #Calciomercato #Messi all'ombra del… - IPraticone : @capuanogio Gravina insiste. Non si vuole arrendere all’evidenza che il campionato deve svolgersi in modo REGOLARE. -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina insiste

ANSA Nuova Europa

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - E' praticamente impossibile che il campionato di Serie A 2020-'21 possa partire nel week end del 12-13 settembre. A ribadire questa tesi, intervendo nel corso di 'Dribbling' su ...Su Corsport, Tempi stretti per la Serie A. Due gironi o idea playoff. L’ ipotesi avanzata da De Laurentiis e allo studio, in Figc incontra il muro delle società. Ma Gravina insiste: “A me piacerebbe”.