David Bowie, la clip in esclusiva sulla nascita (troppo bianca) di Mtv (Di sabato 1 agosto 2020) Il primo agosto 1981, un’immagine sfocata della Luna è apparsa in televisione. Sopra, non c’erano le orme degli astronauti che per primi ne hanno calcato il suolo, ma la bandiera fittizia di Mtv, tre lettere per un nome che nessuno, ancora, poteva conoscere. La Music Television è nata allora, in un giorno di caldo di quarant’anni fa. «Ladies and gentlemen, rock and roll!», ha urlato trionfante Jack Lack, creatore dell’emittente, suggellando così quella che sarebbe stata una rivoluzione di portata mondiale. Leggi su vanityfair

repubblica : Quando Bowie incalzò il conduttore Mtv: 'Non trasmettete artisti neri' - JessRoldn8 : RT @unavailable_Fil: Rincorro visionari miraggi creati nel labirinto dalla mia mente. David Bowie • Starman - joseluiscortesv : Musica para terminar la semana Space Oddity - 2015 Remaster de David Bowie - CrazeeFrench : RT @unavailable_Fil: Rincorro visionari miraggi creati nel labirinto dalla mia mente. David Bowie • Starman - anna_ex_belva : RT @rosatoeu: David Bowie, la nascita di Mtv e quell'appunto al conduttore: 'Perché non trasmettete video di artisti neri?'. -