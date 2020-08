Altavilla Irpina, sbanda con l’auto e finisce in un dirupo: paura per una 35enne (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAltavilla Irpina (Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sulla statale 88, nel territorio del comune di Altavilla Irpina al Km. 49,100, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava e finiva in un dirupo sottostante la carreggiata. La donna alla guida di 35 anni, originaria di Monteforte Irpino, è stata recuperata dall’abitacolo e affidata ai sanitari del 118 intervenuti, i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale moscati di Avellino per le cure del caso. Per il recupero e la messa in sicurezza del veicolo si è reso necessario l’intervento dell’autogru. Disagi alla circolazione stradale durante le operazioni dell’intervento. L'articolo ... Leggi su anteprima24

