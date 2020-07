You can’t stop us, la nuova pubblicità Nike è virale – VIDEO (Di venerdì 31 luglio 2020) Che dietro le pubblicità della Nike ci siano fior di professionisti, lo sappiamo da anni. L’ennesima riprova giunge dalla pubblicità che – pubblicata ieri su YouTube – ha ottenuto 7 milioni di view ed un buzz importantissimo (su Twitter, al momento, Nike è parola di tendenza). Una pubblicità che batte sulle emozioni che abbiamo vissuto assieme in questo particolare 2020 (lo sport sospeso causa Covid, o ancora le proteste di BLM). E sui buoni sentimenti (vediamo disabilità e minoranze di vario tipo – laddove non diamo al termine un significato negativo come lo darebbe chi usa “buonista” come un’offesa). E sul concetto (che sarebbe bello non fosse solo retorico) che uniti non possiamo essere fermati. L'articolo You can’t stop us, la ... Leggi su nonsolo.tv

LiaCapizzi : Quando uno spot è un vero capolavoro. La voce narrante di Megan Rapinoe. 36 diversi abbinamenti di atleti (c'è pu… - eeliberna : RT @LiaCapizzi: Quando uno spot è un vero capolavoro. La voce narrante di Megan Rapinoe. 36 diversi abbinamenti di atleti (c'è pure Bebe… - rvmedy_ : RT @kthell97: Comunque il miglior personaggio di the umbrella academy è Klaus and you can't change my mind #TheUmbrellaAcademy https://… - Giulia08753372 : RT @kthell97: Comunque il miglior personaggio di the umbrella academy è Klaus and you can't change my mind #TheUmbrellaAcademy https://… - GioPuliafito : RT @LiaCapizzi: Quando uno spot è un vero capolavoro. La voce narrante di Megan Rapinoe. 36 diversi abbinamenti di atleti (c'è pure Bebe… -

