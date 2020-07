Virus, quasi 400 nuovi contagi. Allarme degli scienziati: «Una crescita che preoccupa» (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Veneto, in un giorno, ha registrato 200 nuovi casi, ma l'incremento è diffuso in buona parte d'Italia, compresa la Lombardia che è a quota 88. Il Cts (comitato tecnico... Leggi su ilmessaggero

iLCiTwi : RT @CesareSacchetti: Il Messaggero:'virus, quasi 400 nuovi contagi. Allarme degli scienziati.' Tutto questo per persone che al 99% sono asi… - HakulinenMaria : RT @serenel14278447: Virus, quasi 400 nuovi contagi. Allarme degli scienziati: «Una crescita che preoccupa» - cotrozzi_lisa : RT @CesareSacchetti: Il Messaggero:'virus, quasi 400 nuovi contagi. Allarme degli scienziati.' Tutto questo per persone che al 99% sono asi… - Domenic70913295 : RT @CesareSacchetti: Il Messaggero:'virus, quasi 400 nuovi contagi. Allarme degli scienziati.' Tutto questo per persone che al 99% sono asi… - giusconsalvi : RT @CesareSacchetti: Il Messaggero:'virus, quasi 400 nuovi contagi. Allarme degli scienziati.' Tutto questo per persone che al 99% sono asi… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus quasi Virus, quasi 400 nuovi contagi. Allarme degli scienziati: «Una crescita che preoccupa» Il Messaggero Coronavirus, i ricercatori russi annunciano: “L’acqua può debellare il virus in 72 ore”

Secondo uno studio condotto da scienziati russi, l’acqua avrebbe effetti distruttivi nei confronti del coronavirus in sole 72 ore. La resilienza del virus dipende direttamente dalla temperatura dell’a ...

Positivo un bimbo di 4 mesi I medici: guardia troppo bassa. E i positivi nel Salento risalgono a 33. Sono 24 i comuni sinora "immuni"

Positivo al Covid ad appena 4 mesi. È uno dei tre casi positivi che si sono registrati nel Salento, unica provincia pugliese toccata dal Covid nella giornata di ieri. E dove oggi invece il contagio ha ...

Secondo uno studio condotto da scienziati russi, l’acqua avrebbe effetti distruttivi nei confronti del coronavirus in sole 72 ore. La resilienza del virus dipende direttamente dalla temperatura dell’a ...Positivo al Covid ad appena 4 mesi. È uno dei tre casi positivi che si sono registrati nel Salento, unica provincia pugliese toccata dal Covid nella giornata di ieri. E dove oggi invece il contagio ha ...