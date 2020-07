Vinovo. Gianfranco Trafficante uccide la compagna Emanuela Urso poi si spara (Di venerdì 31 luglio 2020) Femminicidio – suicidio nel Torinese. Il dramma familiare si è consumato a Vinovo venerdì in tarda mattinata. Gianfranco Trafficante, guardia giurata di 48 anni ha ucciso la compagna Emanuela Urso, poi si è suicidato. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri di Vinovo e di Moncalieri in via Tetti Rosa, alla periferia della cittadina. Sono stati i vicini a chiamare il 112 segnalando urla seguite da colpi d’arma da fuoco. Gianfranco Trafficante, in base a quanto ricostruito, avrebbe ucciso Emanuele Urso al culmine di una lite sul pianerottolo. Ha sparato diversi colpi di pistola verso la donna e poi si è ucciso. L’arma era quella di ... Leggi su laprimapagina

Vinovo Gianfranco Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Vinovo Gianfranco