Tragedia in mare all'Isola Rossa: sub milanese muore travolto da un'imbarcazione (Di venerdì 31 luglio 2020) Incidente mortale in mare all'Isola Rossa. Un sub milanese di 50 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'elica di una imbarcazione durante una battuta di pesca. L'uomo è stato soccorso dallo stesso pilota del motoscafo – anche lui milanese – e trasportato in banchina, ma a nulla è valso il tentativo di rianimarlo. Ai volontari del 118 le sue condizioni sono apparse subito disperate. L'elica aveva amputato una gamba al vacanziero milanese e nonostante l'intervento immediato dei sanitari, per il cinquantenne non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di porto di Porto Torres e i Carabinieri che indagano per accertare la esatta dinamica dell'incidente.

