Serie A Basket – Le squadre saranno 16: Roma si iscrive ma resta in vendita, Torino resta in A2 (Di venerdì 31 luglio 2020) Dopo Cremona, un’altra squadra del massimo campionato di Basket italiano scioglie gli ultimi dubbi: Roma si iscrive alla Serie A 2020-2021. La formazione capitolina resta comunque in vendita, stando alle parole del presidente Claudio Toti: “iscrivo la squadra ma il club resta in vendita: sono in trattativa con due distinti soggetti, in un mese conto di definire la cessione delle quote di maggioranza“. Senza Pistoia, autoretrocessa in A2, la Serie A conta 16 squadre. Niente da fare per Torino che, nonostante il ruolo di prima riserva in caso di mancata iscrizione di una squadra di Serie A, dovrà ... Leggi su sportfair

