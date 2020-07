Mattarella: 'Non confondere la libertà con il diritto di far ammalare gli altri, il virus esiste ancora' (Di venerdì 31 luglio 2020) 'Non bisogna confondere la libertà con il diritto di far ammalare gli altri' . È l'invito alla cautela lanciato dal presidente della Repubblica alla Cermonia del Ventaglio soffermandosi sulla ... Leggi su leggo

