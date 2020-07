Mastella ipoteca un posto in giunta per il figlio Pellegrino: ecco il patto con De Luca (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Clemente Mastella, prima del salto della quaglia da Forza Italia al centrosinistra, avrebbe incassato una promessa dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: “Tuo figlio Pellegrino sarà assessore regionale”. Il sindaco di Benevento ipoteca, dunque, una poltrona di assessore per il figlio. Con la moglie Sandra in Senato, lui alla guida del Comune di Benevento, e il figlio futuro assessore regionale, la famiglia è quasi al completo: l’unico senza poltrona è Elio Mastella. Al netto dell’ironia, la trattativa tra De Luca e Mastella si è sviluppata su un altro tema: la lista Mastella (Noi Campani) ... Leggi su anteprima24

Mastella ipoteca Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Mastella ipoteca