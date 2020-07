Manila Nazzaro: nuovo impegno televisivo dopo Temptation Island (Di venerdì 31 luglio 2020) dopo Temptation Island, dal 5 Agosto Manila Nazzaro affiancherà Federico Quaranta nel programma di seconda serata di Raiude E la chiamano estate Archiviata l’esperienza a Temptation Island 7 (qui la situazione delle coppie un mese dopo la fine delle registrazioni), per Manila Nazzaro è già tempo di tornare in tv: la conduttrice ed ex Miss Italia, dal prossimo 5 Agosto affiancherà Federico Quaranta alla guida di E la chiamano Estate, il nuovo programma di seconda serata di Raidue. Il format In quattro puntate (e attraverso quattro Regioni), E la Chiamano Estate (per la regia di Massimiliano Sbarra) si porrà l’obiettivo di raccontare le ... Leggi su zon

