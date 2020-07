Due emu malandrini sono stati banditi da un hotel per comportamenti inappropriati: ecco cosa è successo (Di venerdì 31 luglio 2020) Si chiamano Kevin e Carol, e forse in cuor loro pensano di essere due rockstar anni ’70, quando era (cattivo) uso sfasciare le camere d’albergo a suon di festini. Il fatto è che Kevin e Carol sono due emu malandrini e non potranno più mettere piede in un hotel australiano per via del loro comportamento. Siamo in una piccola cittadina del Queensland e la storia la racconta la Cnn Travel: l’hotel Yaraka ha solo 4 camere, un pub e un campeggio. I due emu, fino a poco tempo fa, erano i benvenuti in albergo: docili, felici di ricevere con qualche biscotto, un’attrazione per i clienti. Poi la snodo che cambia la trama della storia: i due hanno imparato a salire le scale. E da lì, secondo il racconto di Chris Gimblett, uno dei proprietari dello Yaraka, tutto è cambiato. In ... Leggi su ilfattoquotidiano

