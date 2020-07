Covid: in Puglia positivo bimbo 4 mesi (Di venerdì 31 luglio 2020) BARI, 31 LUG - Tra i contagiati dal Covid-19 in Puglia c'è anche un bimbo di quattro mesi che, per disposizione dell'Asl, è già in isolamento assieme ai suoi genitori anch'essi positivi. Intanto la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Agenzia_Ansa : Casi di #Covid in Salento, stop alla Notte della Taranta #ANSA - sardanews : Covid: in Puglia positivo bimbo 4 mesi - CorriereQ : Covid: in Puglia positivo bimbo 4 mesi - DarwinCharlesJr : @ivanscalfarotto Continui a pensare, per osmosi, a @micheleemiliano senza proporre contenuti.Credo che tra… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Covid: in Puglia positivo bimbo 4 mesi Task force regionale prepara nuove misure sicurezza -