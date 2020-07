Clamorosa gaffe al Tg2: “Colpo di scena, Salvini non andrà a processo”. Per le scuse del telegiornale di Sangiuliano (Di venerdì 31 luglio 2020) Colpo di scena: Matteo Salvini non andrà a processo. La Clamorosa gaffe è andata in onda ieri sera col servizio del Tg2 che, proprio in una diretta dal Senato a pochi secondi dalla chiusura delle votazioni sul caso Open Arms, ha annunciato “il colpo di scena”. “Salvini non andrà a processo, non è stata concessa l’autorizzazione”, dice in diretta la giornalista parlamentare Maria Antonietta Spadorcia. La cronista posa il telefono e prende la parola. “È proprio di ora il risultato, non è passata l’autorizzazione a procedere…” è stato l’incipit del servizio della cronista di Palazzo Madama. Pare che l’errore di interpretazione del voto ... Leggi su lanotiziagiornale

giornalettismo : Clamorosa gaffe del #Tg2 nell'edizione delle 18. Ha dato in diretta la notizia che l'autorizzazione a procedere pe… - CapaGira : Il Tg2 legge al contrario la votazione sul processo a Salvini - ilriformista : La clamorosa gaffe in diretta del @tg2rai sul caso Open Arms: “#Salvini non andrà a processo” - blusewillis : RT @giornalettismo: Clamorosa gaffe del #Tg2 nell'edizione delle 18. Ha dato in diretta la notizia che l'autorizzazione a procedere per #S… - zazoomblog : Tg2 clamorosa gaffe in diretta: Salvini non andrà a processo - #clamorosa #gaffe #diretta: #Salvini… -