Caso Open Arms, Salvini: “Non so come Renzi dorma con la sua coscienza” (Di venerdì 31 luglio 2020) Matteo Salvini parla del Caso Open Arms e della modifica dei decreti Sicurezza al vaglio del governo: “Sono da ricoverare”. Il leader della Lega Matteo Salvini parla il giorno dopo il voto al Senato che ha confermato l’autorizzazione a procedere nei suoi confronti per il Caso Open Arms, Caso Open Arms, Matteo Salvini, “Non so come Renzi dorma con la sua coscienza” Salvini parla in occasione della Festa della Lega Romagna a Milano Marittima, ringrazia l’ex ministro dell’Economia Tria che ha fatto sapere che quanto accaduto nel Caso della ... Leggi su newsmondo

LegaSalvini : ??Il Senato ha votato per processare Salvini sul caso Open Arms. Capitano, è vergognoso ma sappi che la maggioranz… - davidallegranti : Ma il M5s che vota a favore dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini sul caso Open Arms è lo stesso… - Rinaldi_euro : salvini inchioda il m5s sul caso open arms con un video di toninelli... - Politica - iLCiTwi : RT @Acidelius: Ops...chi la fa l’aspetti e i cocci sono i suoi. Un video inchioda Toninelli e Conte su Open Arms e operato in genere sugli… - DarioPanzac89 : RT @Agenzia_Ansa: Il giorno dopo il sì del #Senato al processo a Matteo Salvini sul caso #openarms l'ex ministro dell'Interno commenta: '… -