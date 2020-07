Wanda Nara scollatura, cuore e croce: quei dettagli non sfuggono (Di giovedì 30 luglio 2020) La splendida ed amata moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara, fa sognare i suoi tantissimi fan e follower su Instagram: scollatura da vertigini e quei dettagli che non sfuggono Wanda Nara (fonte foto: Instagram, @Wanda icardi)Sempre più sorprendente, la bellissima ed amata Wanda Nara, che su Instagram non mette di stupire e colpire i fan con foto, video, stories e riflessioni che fanno sempre parlare di lei: in quest’occasione la moglie di Mauro Icardi stende tutti con un décolleté esplosivo, ma alcuni dettagli non sfuggono ai fan. Dopo aver deliziato il suo folto e nutrito pubblico, con un post dove a catturare ... Leggi su chenews

dea_channel : incontro ravvicinato del terzo tipo con la divina Wanda Nara ?????????????? - vetto_andre : @marcosalvati Più leggo quello che dice e più mi sembra Wanda Nara a TikiTaka che piange per il suo Maurito - marcovarini : RT @sportface2016: #WandaNara Natalie Weber, moglie di Mauro Zarate, attacca pesantemente la condotta della moglie di Icardi sui social… - sportface2016 : #WandaNara Natalie Weber, moglie di Mauro Zarate, attacca pesantemente la condotta della moglie di Icardi sui soc… - GossipItalia3 : Wanda Nara Instagram, bagno in piscina a bordo del fenicottero rosa: «Vicini fortunati!» #gossipitalianews -