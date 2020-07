VIDEO | Disabilità, il governo in piazza suona i tamburi con i ragazzi di ‘Pizzaut’ (Di giovedì 30 luglio 2020) ROMA – Concerto improvvisato di percussioni per il governo, in piazza con i ragazzi di PizzAut, la pizzeria itinerante dei ragazzi autistici che oggi fa tappa davanti Montecitorio. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il presidente della Camera Roberto Fico, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova hanno improvvisato una ‘jam session’ coi tamburi portati in piazza dai ragazzi di PizzAut. Leggi su dire

