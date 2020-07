Toscani ne spara un’altra: “L’immigrazione sarà ricchezza”. E attacca Salvini: “Pugile suonato” (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug – Avevate nostalgia delle amenità di Oliviero Toscani? Noi no, ma con tutta evidenza l’ex fotografo di Benetton non riesce proprio a evitarle. E’ più forte di lui, a ogni piè sospinto sente il bisogno di sparare una bischerata inutile. Così, a L’aria che tira-Estate, su La7, ha sentenziato: “L’immigrazione sarà la ricchezza del futuro, non saremo civili finché non ci sarà la libera circolazione dell’essere umano nel mondo”. Ma certo, maledetti barbari di tutto il mondo che da secoli hanno la bizzarra convinzione di averla creata la civiltà, grazie appunto all’esistenza di precisi confini che delimitato gli Stati sovrani. Volete mettere un bel caos anarchico senza frontiere? Allora sì che tutti saremmo più ricchi e ... Leggi su ilprimatonazionale

