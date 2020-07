Sub travolto da una barca è morto dissanguato: gamba tranciata dall'elica (Di giovedì 30 luglio 2020) Un è stato travolto e ucciso nelle acque dell' Isola rossa , nel nord della , da una barca guidata da un turista milanese . L'uomo, che non è stato ancora identificato, ha perso una gamba, tranciata ... Leggi su leggo

zazoomblog : Un’elica gli trancia una gamba: sub travolto da barca muore in Sardegna - #Un’elica #trancia #gamba: #travolto - sardanews : Tragedia all’Isola Rossa, sub travolto e ucciso da un motoscafo - Lucia05149332 : RT @Corriere: Sub travolto da motoscafo in Sardegna all’Isola rossa: morto - Italia_Notizie : Sub travolto da motoscafo in Sardegna all’Isola rossa: morto - Roseinfiore : RT @Gazzettino: #sub travolto da una barca è morto dissanguato: gamba tranciata dall'elica -