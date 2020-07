Strage discoteca di Corinaldo, condannata la banda dello spray: pene dai 10 ai 12 anni (Di giovedì 30 luglio 2020) A poco più di un anno e 7 mesi dai tragici fatti di Corinaldo, oggi ad Ancona è arrivato il primo verdetto per la Strage: tutti e sei i membri della banda dello spray - Ugo Di Puorto, Raffele Mormone, Badr Amouiyah, Andrea Cavallari, Moez Akari e Souhaib Haddada - sono stati condannati a pene comprese tra i 10 e i 12 anni con uno sconto significativo rispetto alle iniziali richieste dei pm Paolo Gubinelli e Valentina Bavai. Nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 morirono cinque minorenni e una madre 39enne. Erano lì in attesa dell'esibizione del trapper Sfera Ebbasta, ma si ritrovarono schiacciati dalla calca dopo gli spruzzi di spray urticante tra la folla. Leggi su tg24.sky

MediasetTgcom24 : Strage discoteca Corinaldo, tutti condannati - worldnews911 : Corinaldo, tutti condannati gli imputati della banda dello spray. Dai 10 ai 12 anni per la strage in discoteca - GDS_it : Strage di minorenni in #discoteca, sei condanne da 10 a 12 anni per la 'banda dello spray' - MilanForever81 : RT @MediasetTgcom24: Strage discoteca Corinaldo, tutti condannati - darioderrico : RT @RaiNews: Strage in discoteca a #Corinaldo, pene dai 10 ai 12 anni per i 6 imputati -