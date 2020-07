Serena Enardu ha inalato l'acido per le blatte (Di giovedì 30 luglio 2020) Notte da incubo per Serena Enardu, ex volto di Uomini e Donne e per ora ex fidanzata del cantante Pacifico Settembre in arte Pago: la donna ha inalato per sbaglio dell'acido muriatico che aveva spruzzato per allontanare le blatte che avevano investato casa sua.La diretta interessata ha spiegato l'accaduto attraverso delle Instagram Stories: "Non ho dormito tutta la notte, ho finito alle quattro. Mi devo essere intossicata perché stamattina mi sono svegliata che ero gonfissima, perché ho inalato tutti gli acidi. Ho sigillato anche la cucina. Poi per fortuna ho trovato la blatta stecchita sotto un tubo". Serena è rimasta molto colpita dall'episodio, a tal punto da dover richiedere aiuto ai suoi follower. Tuttavia, pare che fortunatamente non sia ... Leggi su blogo

