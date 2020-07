Scamarcio "pizzicato in ospedale”: fiocco rosa per l'attore e la compagna Angharad Wood (Di giovedì 30 luglio 2020) Cicogna. fiocco rosa per Riccardo Scamarcio, che diventa padre per la prima volta. La sua compagna Angharad Wood ha dati alla luce una femminuccia. Notizia blindata. Trapela pochissimo. Ma il settimanale Diva e Donna ha paparazzato l'attore, insieme a suo fratello e alla neomamma, all'esterno dell'ospedale romano (dove è avvenuto il parto). Scamarcio è arrivato un ospedale in tenuta casual: t-shirt e occhiali da sole. I fotografo, però, lo hanno notato subito e i primi scatti hanno fatto il giro della Rete. Con Angharad fa coppia fissa da due anni. Lei è una manager di 46 anni. Lui un attore affermatissimo che ha vissuto una storia d'amore con Valeria Golino. ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Scamarcio pizzicato Riccardo Scamarcio è diventato papà Yahoo Eurosport IT E' nata la figlia di Riccardo Scamarcio: le foto in versione papà con la carrozzina

Fiocco rosa per Riccardo Scamarcio. L'attore pugliese è diventato papà per la prima volta. E' nata in queste ore la prima figlia, avuta dalla compagna Angharad Wood, nota manager inglese di spettacolo ...

Riccardo Scamarcio è diventato papà per la prima volta

Riccardo Scamarcio sta per diventare padre per la prima volta: la compagna dell’attore (che lui avrebbe sposato in gran segreto) aspetterebbe una bambina. Diva e Donna ha lanciato una notizia bomba su ...

Fiocco rosa per Riccardo Scamarcio. L'attore pugliese è diventato papà per la prima volta. E' nata in queste ore la prima figlia, avuta dalla compagna Angharad Wood, nota manager inglese di spettacolo ...Riccardo Scamarcio sta per diventare padre per la prima volta: la compagna dell’attore (che lui avrebbe sposato in gran segreto) aspetterebbe una bambina. Diva e Donna ha lanciato una notizia bomba su ...