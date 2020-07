Sarri e quella rivelazione su Ronaldo che spaventa la Juve: “E’ inevitabile” (Di giovedì 30 luglio 2020) Sarri JuveNTUS- Brutta sconfitta contro il Cagliari e ora spazio all’ultima giornata di campionato contro la Roma prima del rush finale in chiave Champions League. Maurizio Sarri, al termine della sfida contro i rossoblù, in conferenza stampa, ha colto l’occasione per sottolineare alcuni dettagli sulla parte tecnico tattica della squadra bianconera. Piccoli allarmi in vista del Lione, ma il tecnico predica massimo ottimismo. Sarri Juventus: “I compagni cercano sempre Ronaldo? E’ inevitabile” Sarri ha così affermato: “Cristiano è un istintivo, non è codificabile nei movimenti e questa è anche la sua forza. Se è troppo cercato dai compagni? Penso sia inevitabile. È un condizionamento ... Leggi su juvedipendenza

juventusfc : Sarri ?? «La stanchezza, fisica e mentale, è un problema che hanno tutte le squadre, giocando così spesso. A Udine a… - VigallMe : @HManuhiri @FFE28083779 @MatteoAGP @BomberCC7 @napolista .... ma il dato importante è che con Ancelotti non si è ma… - CarloAl87550029 : @Skysurfer72 @lucaisnardi @juvemyheart Abbiamo sbagliato la partita di andata, il risultato di 1-0 per loro è pessi… - Ale__Kuz : Però ricordiamoci sempre che #Conte piange sempre, che il #Milan è la squadra più in forma del campionato e che il… - Orazio_JFC1897 : RT @SandroSca: Le stats dicono che la Juve è ULTIMA per azioni giocate nella propria area, ma SECONDA per rigori subiti (11) e che Sarri in… -