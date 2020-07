Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo in carriera? Le statistiche di CR7 (Di giovedì 30 luglio 2020) Ecco Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo nei club e in Nazionale: le statistiche del fenomeno portoghese in carriera Nonostante la prima stagione “italiana” con la maglia della Juventus non si sia conclusa con la conquista della tanto desiderata Champions League, l’impatto di Cristiano Ronaldo con il calcio italiano è stato sicuramente positivo. Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo? CR7, arrivato a Torino dal Real Madrid per 117 milioni di euro nell’estate 2018, dopo aver concluso il 2018/2019 aggiungendo al suo già ricco Palmares una Supercoppa italiana e uno Scudetto con 28 gol totali in 43 presenze (21 in 31 in Serie A), nel 2019/2020 ha ... Leggi su calcionews24

xFister : Quanti gol faranno Lautaro e Lukaku con Messi? - in_bilo : @Paolo_VBC @tancredipalmeri Eh.....quindi? Nessuno dice che Immobile la vincerà per botta di culo ma se vedi quanti… - aletuve : RT @SasyP10: Dzeko 16 gol SENZA rigori La #ASRoma quest’anno ha avuto 13 rigori in totale. QUANTI NE POTEVA FA QUEST’ANNO? Ma lui è co… - Lopez92Paul : RT @SasyP10: Dzeko 16 gol SENZA rigori La #ASRoma quest’anno ha avuto 13 rigori in totale. QUANTI NE POTEVA FA QUEST’ANNO? Ma lui è co… - robertotrento67 : @KarlOne71 ok è uno schema, qualcuno ha contato quanti gol/occasioni gol ha fruttato? e poi vedo che la palla arriv… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanti gol Ibra: “Mi danno del vecchio ma avete visto quanti gol? Pioli è un grande, lo rispetto” SOS Fanta Dal gabbione di Allegri allo scudetto di Sarri: come il Comandante ha cambiato tatticamente la Juve

Non ce n’era per nessuno, a quanto pare, trofei su trofei ... Il segreto secondo lui era difendere meglio degli altri, prendere meno gol. Così si vinceva nell’italico gabbione. Ma arrivò il giorno in ...

Juric chiede uno scatto d’orgoglio dopo i cinque gol presi con la Lazio

C’è solo da auspicare che le due squadre possano tornare a sfidarsi quanto prima: è chiaro che la serie A sarebbe ancora una volta una vetrina top, ma in questo momento ci si accontenterebbe ...

Non ce n’era per nessuno, a quanto pare, trofei su trofei ... Il segreto secondo lui era difendere meglio degli altri, prendere meno gol. Così si vinceva nell’italico gabbione. Ma arrivò il giorno in ...C’è solo da auspicare che le due squadre possano tornare a sfidarsi quanto prima: è chiaro che la serie A sarebbe ancora una volta una vetrina top, ma in questo momento ci si accontenterebbe ...