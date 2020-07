#Noi arriva in Puglia: a Fasano sbarca il presidio dell’antimafia (Di giovedì 30 luglio 2020) L’Associazione Noi si espande e arriva fuori Roma, a Fasano per la precisione. Lì è nato, dopo la firma del 20 luglio, il “presidio “NOI di Fasano”, il primo fuori dalla Capitale. Il nascente punto NOI avrà sede presso la libreria Mondadori Point, in via Roma 29, gestita da Laura De Mola, che ne sarà la referente sul territorio. L’associazione Noi da tempo lavora per contrastare ogni tipo di mafia. La Mission di #Noi è quella di promuovere e diffondere la cultura della legalità in ogni angolo del territorio nazionale costruendo sinergie politico-culturali e organizzative capaci di fare rete. L’obiettivo è stimolare la società civile attraverso l’educazione alla legalità democratica con la ... Leggi su italiasera

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #Noi arriva Rassegna stampa Cerchi lavoro? Pubblica gratis Entra

Sette imprenditori dei maggiori brand del distretto bolognese hanno deciso di metterci la faccia e dare voce a 7 valori simbolo del fatto in Italia. «Bellezza, qualità, accessibilità, passione, identi ...

Sette imprenditori dei maggiori brand del distretto bolognese hanno deciso di metterci la faccia e dare voce a 7 valori simbolo del fatto in Italia. «Bellezza, qualità, accessibilità, passione, identi ...