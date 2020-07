Lazio, Immobile a un passo dalla Scarpa d'Oro (Di giovedì 30 luglio 2020) Terza vittoria consecutiva, 78 punti in classifica, 35 gol di Immobile che scavalca Lewandovski per la Scarpa d'Oro e aumenta il vantaggio su Ronaldo a 4 reti. La Lazio batte il Brescia col minimo sindacale, senza spingere troppo e ora deve vincere sabato sera a Napoli per sperare di non chiudere al quarto posto (in realtà, in caso di vittoria dell'Inter sul campo dell'Atalanta potrebbe bastare un pari al San Paolo). Poca Lazio che rifiata un po' in attesa di giocarsi il podio nell'ultima giornata di un campionato comunque fantastico condito dal trionfo in Supercoppa a Ryad contro la Juventus. Nessuno sconto, Inzaghi (raggiunto Zoff, tra tre giorni diventerà il tecnico con più panchine della storia della Lazio) schiera la formazione migliore dopo aver perso Caicedo nella ... Leggi su iltempo

SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Lazio *2-0 Brescia *(Immobile 83‘) #SSFootball - Gazzetta_it : La #Lazio batte 2-0 il #Brescia e Immobile segna: ora è a -1 dal record di Higuain - OptaPaolo : 33 - Ciro #Immobile ha segnato 33 gol in questa Serie A (nessun calciatore italiano ha mai fatto meglio nella stori… - LazioIn : Lazio-Brescia 2-0: Immobile ancora a segno, il record di Higuain è a un passo - Salvato95551627 : RT @Spazio_Napoli: -